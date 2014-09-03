Прага останавливает сотрудничество с Москвой и Петербургом из-за имперской политики Кремля

Городской совет столицы Чехии Праги решил во вторник остановить партнерские отношения с российскими городами Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил мэр Праги Томаш Гудечек, передает Радио Свобода.

«Своевольная атака режима Путина поставила под угрозу не только суверенитет Украины, но и безопасность всей Европы», при этом, однако, «мы остаемся друзьями русских людей, но отвергаем имперскую политику Кремля», - заявил мэр чешской столицы.

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Гудечек призвал также другие чешские города поддержать его инициативу, осознавая при этом, что решение пражской мэрии «само по себе не остановит российскую агрессию».

«Мы верим все же, что к нам присоединятся другие города и это станет действенным сигналом для граждан России, что политика Владимира Путина представляет серьезную опасность будущему взаимному сотрудничеству европейских стран с Россией», - подчеркнул Гудечек.

В то же время мэр чешской столицы добавил, что к сотрудничеству на официальном уровне готовятся Прага и Киев. «Мы с мэром Киева Виталием Кличко готовимся заключить договор о партнерстве с украинской столицей», - заявил Томаш Гудечек.