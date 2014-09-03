Расмуссен рассказал, когда НАТО возобновит сотрудничество с Россией

„После безжалостных, незаконных военных действий России, которые продолжаются в Украине, мы не можем продолжать дела, как всегда. Ситуация останется такой, какой она есть, пока Россия не будет отвечать основным принципам учредительных документов сотрудничества Россия - НАТО”, - заявил генсек НАТО в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Он отметил, что с конца «холодной войны», на протяжении более чем 20 лет, было „потрачено много времени, чтобы развить конструктивное партнерство с Россией”.

„Однако, как мы все видим, Россия не считает НАТО партнером. Напротив, когда слушаешь политических лидеров в Кремле, вы понимаете, что они считают НАТО противником. После того как Россия начала свои неправомерные действия против Украины, мы приостановили наше практическое сотрудничество с Россией. Это повлияло на проекты практического сотрудничества, когда мы говорим об Афганистане, борьбе с терроризмом, борьбе с наркотиками и пиратством. Я очень сожалею по этому поводу, потому что у нас есть и будет общая заинтересованность в разрешении этих проблем безопасности”, - отметил Расмуссен.

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На вопрос, можно ли это состояние сравнить с новой «холодной войной», Расмуссен ответил: „Мы не говорим о новой холодной войне. Это не идеологический кризис, и мы не сталкиваемся снова с обновленной конкуренцией холодной войны по всему свету. Но мы должны быть готовы к вероятности того, что в обозримом будущем именно Россия может избрать конфронтацию вместо сотрудничества”.

Говоря о виденье будущих отношений с Россией, генсек Альянса отметил, что многое зависит от поведения России.

„Очевидно, наши отношения не могут быть ”Business as usual”, пока Россия не выполнит основополагающие принципы сотрудничества Россия-НАТО и международного права. Что касается ее действий в Украине, то я призываю Россию избрать настоящий путь к миру, остановить свои агрессивные действия внутри Украины и поддержку сепаратистов. Это значит - вывести свои войска из Украины, от украинской границы и принять участие в искреннем диалоге для мирного решения. Это то, что, как говорит Россия, она хочет, и это то, над чем работает все международное сообщество”, - сказал Расмуссен.