Обама в ходе визита в Таллин встретится с президентами Эстонии, Латвии и Литвы

После приземления президентского самолета Air Force One Барак Обама направится в гостиницу в центре Таллина, сообщают РИА Новости.

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Днем он встретится с президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом и премьер-министром Таави Рыйвасом, и также лидерами Латвии и Литвы. Барак Обама в ходе визита в Эстонию также выступит с открытой речью в концертном зале Nordea после обеда и встретится с эстонскими и американскими военнослужащими, которые в настоящий момент находятся на авиабазе Эмари под Таллином.

Во второй половине дня президент США вылетит в Уэльс на саммит НАТО, который пройдет 4-5 сентября.