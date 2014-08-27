Обама в ходе визита в Таллин встретится с президентами Эстонии, Латвии и Литвы
20:45, 27 августа 2014Мир
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Согласно обнародованной министерством иностранных дел Эстонии программе официального визита президента США Барака Обамы в Таллин, американский лидер должен прибыть в Эстонию ночью 3 сентября.
REUTERS
После приземления президентского самолета Air Force One Барак Обама направится в гостиницу в центре Таллина, сообщают РИА Новости.
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Днем он встретится с президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом и премьер-министром Таави Рыйвасом, и также лидерами Латвии и Литвы. Барак Обама в ходе визита в Эстонию также выступит с открытой речью в концертном зале Nordea после обеда и встретится с эстонскими и американскими военнослужащими, которые в настоящий момент находятся на авиабазе Эмари под Таллином.
Во второй половине дня президент США вылетит в Уэльс на саммит НАТО, который пройдет 4-5 сентября.
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