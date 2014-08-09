Обама: перспектива достижения дипломатического компромисса с РФ уменьшается
21:09, 09 августа 2014Политика
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Президент США Барак Обама считает, что угроза вторжения России в Украину выросла в связи с ухудшением позиций сепаратистов.
REUTERS
Об этом пишет американское издание The New York Times, передает LB.ua. "Сейчас опасное время, в частности из-за того, что позиции сепаратистов ухудшились. Я думаю, Путин не хочет терять лицо, и, таким образом, окно для выхода на этот дипломатический компромисс продолжает сужаться. Он может вторгнуться", - сказал американский президент.
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Как сообщал УНИАН, заместитель главы администрации президента Валерий Чалый рассказал в эфире одного из телеканалов, что "планировалась очень серьезная провокация со стороны РФ, которая могла уже в ночь на 9 августа привести к совершенно непредвиденным событиям и эскалации угрозы".
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