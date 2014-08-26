Во Франции представили новый состав правительства
21:09, 26 августа 2014Мир
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Генеральный секретарь Елисейского дворца Жан-Пьер Жуйе представил новое правительство Франции во главе с премьером Манюэлем Вальсом.
REUTERS
Новым министром экономики, промышленности и цифровых технологий страны назначен Эмманюэль Макрон, а Мишель Сапен возглавил министерство финансов и государственных счетов (бюджета) в новом правительстве, передает Коммерсант.ru со ссылкой на Le Figaro.
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Бернар Казнев сохранил пост главы МВД Франции, также как и Лоран Фабиус, который вновь назначен министром иностранных дел и международного развития страны. Бывшая гражданская жена президента Франции Сеголен Руайяль также сохранила за собой пост министра экологии и энергетики.
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