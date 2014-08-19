Израиль возобновил авиаобстрел сектора Газа: в нарушении перемирия обвиняют ХАМАС

Израильские военные начали авиаобстрел территории сектора Газа в ответ на возобновление огня с палестинской территории.

Израильские военные в нарушении режима прекращения огня обвинили ХАМАС, передает Радио Свобода.

Воздушные удары со стороны израильских военных начались сразу после трех ракетных ударов, выпущенных из сектора Газа.

По сообщению Израиля, ракеты упали в открытом районе, поэтому разрушений не было.

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Что стало причиной нарушения перемирия, не сообщают.

8 июля Израиль начал военную операцию, чтобы остановить ракетные удары из сектора Газа.

18 августа израильские и палестинские переговорщики согласовали продление режима прекращения огня еще на 24 часа для проведения дальнейших переговоров для достижения долгосрочного перемирия.

За месяц противостояния погибло почти 2 тысячи палестинцев, 70% - гражданские. Также за это время были убиты 67 израильтян, 64 из них - солдаты.