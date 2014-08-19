В Японии за неделю сильная жара убила 3 человек, еще 2,2 тысячи - госпитализированы

Три человека погибли, почти 2,23 тысячи были госпитализированы с тепловым ударом за неделю из-за жары в Японии, говорится в сообщении Управления пожарной охраны, в подчинении которой находится служба скорой помощи, передает РИА Новости.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в префектуре Осака (272 человека) и в Токийском регионе (202 человека). Большинство из них - люди пожилого возраста. Данные приводятся за период с 11 по 17 августа текущего года.

Последняя неделя в Японии ознаменовалась значительным ослаблением жары в связи с прошедшим циклоном "Халон". Вплоть до минувших выходных на большей территории страны дневная температура составляла около 30-32 градусов. Однако уже в воскресенье столбики термометров вновь поднялись до 35-градусной отметки.

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В связи с повышением температуры метеорологи призывают людей пользоваться кондиционерами, стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.

Пик жары этим летом в Японии пришелся 26 июля: столбик термометра поднялся выше отметки 35 градусов в 230 пунктах метеонаблюдения из 920, а выше 30 градусов - в 702 пунктах наблюдения. Тогда только за один день из-за жары погибли семь человек. С конца мая с тепловым ударом были госпитализированы более 31,2 тысячи человек, 48 человек скончались.