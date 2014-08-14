Участницу митинга в поддержку Украины в Москве оштрафовали на 20 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы 14 августа оштрафовали задержанную участницу антивоенной акции у посольства Украины Ирину Калмыкову на 20 тысяч рублей по статье о нарушении организации либо порядка проведения собрания.
Женщина также приговорена к штрафу в 500 рублей по обвинению в неповиновении распоряжению сотрудника полиции. По данным ОВД-Инфо, что с утра в Пресненском суде находятся и двое других задержанных вечером 12 августа активистов: Ильдар Дадин и Павел Шелков, сообщает Крым.Реалии.
Вердикта суда в отношении шести участников неразрешённого мэрией «Вечера памяти и скорби», который завершился задержанием около 30 человек, ждали в среду 13 августа, но в итоге было объявлено, что рассмотрение переносится на следующий день.
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Павел Шелков в интервью Радио Свобода заявлял, что полицейские, задерживая активистов у украинского посольства, действовали жёстко, а позднее в отделении полиции был избит Ильдар Дадин. Также сообщалось об избиении задержанной Екатерины Мальдон – матери четверых детей.
По информации ОВД-Инфо, вечером в среду Мальдон на машине «скорой помощи» доставили в Боткинскую больницу.
Третья задержанная женщина, Ольга Курносова, была отпущена, её дело будет рассматриваться по месту жительства в Петербурге.
Сергей Захаров был отпущен из ОВД вечером 13 августа по подписке о явке в суд.