Участницу митинга в поддержку Украины в Москве оштрафовали на 20 тысяч рублей

Женщина также приговорена к штрафу в 500 рублей по обвинению в неповиновении распоряжению сотрудника полиции. По данным ОВД-Инфо, что с утра в Пресненском суде находятся и двое других задержанных вечером 12 августа активистов: Ильдар Дадин и Павел Шелков, сообщает Крым.Реалии.

Вердикта суда в отношении шести участников неразрешённого мэрией «Вечера памяти и скорби», который завершился задержанием около 30 человек, ждали в среду 13 августа, но в итоге было объявлено, что рассмотрение переносится на следующий день.

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Павел Шелков в интервью Радио Свобода заявлял, что полицейские, задерживая активистов у украинского посольства, действовали жёстко, а позднее в отделении полиции был избит Ильдар Дадин. Также сообщалось об избиении задержанной Екатерины Мальдон – матери четверых детей.

По информации ОВД-Инфо, вечером в среду Мальдон на машине «скорой помощи» доставили в Боткинскую больницу.

Третья задержанная женщина, Ольга Курносова, была отпущена, её дело будет рассматриваться по месту жительства в Петербурге.

Сергей Захаров был отпущен из ОВД вечером 13 августа по подписке о явке в суд.