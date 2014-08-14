Швейцария отменила визит главы госдумы РФ Нарышкина в страну

"В связи с политической ситуацией встреча председателя госдумы Сергея Нарышкина и президента национального совета Швейцарии Руди Лустенбергера, намеченная на 23 и 24 сентября, не состоится", - говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте законодательного органа страны, передают РИА Новости.

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В заявлении отмечается, что визит Нарышкина в Швейцарию не может быть осуществлен в связи с "изменением политической ситуации в Европе".

Напомним, 3 августа власти Швейцарии заявили, что не хотят вводить санкции в отношении России, объяснив это нейтральностью своей позиции. Затем 5 августа швейцарские власти передумали, и в связи с ситуацией в Украине расширили санкционный список до 59 человек, а также внесли в него "самопровозглашенные" организации ЛНР и ДНР. Официальный Берн осудил аннексию Крыма Россией и пообещал принять все меры, чтобы их территория не использовалась для ухода от санкций виновников международного преступления.