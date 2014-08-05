Швейцария передумала и ввела санкции против России: список расширен до 56 человек

Об этом УНИАН сообщила представитель пресс-службы федерального департамента экономических отношений, образования и исследований Швейцарии Мари Авет в ответ на запрос агентства по поводу введения новых санкций из-за ситуации в Украине.

В частности, Авет отметила, что в апреле этого года был утвержден перечень лиц, против которых были введены санкции в связи с ситуацией в Украине, а теперь Швейцария его расширила и добавила в него несколько организаций.

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«Нет новых мер. Это лишь расширение списка, который уже существует», - отметила она, комментируя распространенную сегодня информацию о новых санкциях Швейцарии.

В соответствии с обнародованным швейцарским правительством списком, который имеет в своем распоряжении УНИАН, в него дополнительно были включены 26 человек, что увеличило количество лиц, в отношении которых введены санкции, до 59-ти.

Больше всего в список добавлено чиновников самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, а также других сепаратистских организаций, лидеров боевиков и других сепаратистов. Это, в частности: Александр Бородай, Александр Калюсский, Александр Хряков, Марат Баширов, Василий Никитин, Алексей Карякин, Юрий Иваник, Игорь Плотницкий, Павел и Екатерина Губаревы, Березин Федор, Валерий Кауров, Владимир Антюфеев, помощник Игоря Стрелкова Сергей Здрилюк, полевые командиры боевиков Александр Ходаковский, Николай Козицин и Алексей Мозговой.

В список тоже включено восемь чиновников Российской Федерации: директор внешней разведки РФ Михаил Фрадков, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, члены Совета Федерации России Рашид Нугалиев и Борис Грызлов, представитель ФСБ Сергей Беседа, депутат российского парламента Михаил Дегтярев, президент Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.

Санкции, которые начнут действовать сегодня с 18.00 общеевропейского времени, введены против 10 организаций: самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, государства «Новороссия», «Всевеликого донского войска», крымской радикальной парламентской организации «Соболь», «Армии юго-востока», «Народного ополчения Донбасса», батальона «Восток» и «Луганской гвардии».

А также – против 8 крымских компаний: «Керченская поромная переправа», «Севастопольский коммерческий порт», «Керченский порт», Авиакомпания «Универсал-авиа», санаторий «Нижняя Ореанда» в Ялте, Азовский ликеро-водочный завод, крымские производители вина «Массандра» и «Магарач» и производитель шампанских вин «Новый свет».

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Введенные в апреле санкции запрещали въезд на территорию Швейцарии и подписание новых контрактов с теми, кто включен в этот список. Швейцарское правительство сообщало, что вводит эти санкции для того, чтобы не позволить избегать европейских санкций, которые также были введены против ряда российских и украинских граждан и компаний за присоединение Россией Крыма.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе представители Европейского Союза, которые ввели новые экономические санкции против России в связи с ситуацией в Украине, призвали Швейцарию тоже это сделать, чтобы Россия не начала избегать европейских санкций через швейцарские фирмы.

Представители швейцарского правительства заявляли, что не планируют новых санкций, объясняя это желаниям сохранить нейтральный статус страны.