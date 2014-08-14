В Гвинее объявлено чрезвычайное положение из-за лихорадки Эбола
08:00, 14 августа 2014Мир
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Президент Гвинеи Альфа Конде в среду вечером объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за вспышки лихорадки Эбола.
REUTERS
Об этом со ссылкой на агентство Франс Пресс пишет РИА "Новости".
"Всемирная организация здравоохранения признала Эбола глобальной угрозой для здравоохранения. Учитывая, что Гвинея является страной, принявшей устав ВОЗ, я объявляю Эбола причиной ввода чрезвычайного положения в стране", – говорится в заявлении Конде.
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