Швейцария примет дополнительные меры, чтобы Россия не могла обойти санкции ЕС

Об этом говорится в сообщении, распространенном правительством страны, передает ИТАР-ТАСС.

Соответствующее поручение правительство дало Федеральном департамента экономики, образования и исследований.

"Федеральный совет принял к сведению новые секторальные санкции, введенные ЕС. Он принял решение дополнить уже действующие меры таким образом, чтобы швейцарская территория не служила для обхода санкций", - говорится в коммюнике.

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В этой связи министерству экономики поручено разработать "конкретные меры, нацеленные на то, чтобы не позволить избегать ограничений, действующих в ЕС".

В частности, правительство Швейцарии сообщило о том, что расширило список наименований товаров военного назначения, поставки которых запрещены в Россию.