Полиция: Робин Уильямс совершил самоубийство

Представитель местной полиции Кейт Бойд заявил, что актер покончил с жизнью через повешение, передает ВВС Украина.

В то же время он добавил, что расследование обстоятельств его смерти продолжается, будет проведена токсикологическая экспертиза.

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Известно, что перед смертью актер лечился от депрессии.

Робин Уильямс скончался в возрасте 63 лет.