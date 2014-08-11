В столице Урала собираются поддержать Сибирь и провести пикет за федерализацию
Сторонники федерализма планируют организовать серию одиночных пикетов, если не получат разрешения на проведение массового пикета.
Жители Екатеринбурга (Россия) 17 августа собираются провести пикет в поддержку "принципов федерализма".
Об этом сообщила заявитель пикета Ирина Скачкова в эфире российского телеканала "Дождь".
По ее словам, городская власть уже отклонила заявку на проведение митинга днем, сославшись на проведение ремонтных работ в указанном месте. Теперь активисты готовятся подавать новую заявку - на проведение массового пикета вечером.
Если же сторонникам федерализма и на этот раз откажут - они готовы провести серию одиночных пикетов, которые не требуют предварительных заявок.
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"Акция в любом случае состоится. В каком виде - сейчас решается", - отметила Скачкова. Она подчеркнула, что акция в Екатеринбурге пройдет в поддержку акции, которая ранее была заявлена в Новосибирске.
"Мы поддерживаем те принципы, которые были ими заявлены, - добавила Скачкова. - Мы за равноправие регионов, чтобы полномочий регионам было предоставлено как можно больше".
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Напомним, ранее Роскомнадзор вынес предупреждение 14 российским СМИ и в том числе ТСН.uа о недопустимости размещения информации о "Марше за федерализацию Сибири", который планировался в Новосибирске.
У Путина всячески пытались не допустить этого марша и Роскомнадзор пригрозил заблокировать ресурсы, если из них не будет удалена информация о предстоящем в Новосибирске "Марш за федерализацию Сибири".