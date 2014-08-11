В столице Урала собираются поддержать Сибирь и провести пикет за федерализацию

В Екатеринбурге готовят пикет за федерализацию / Дождь

Жители Екатеринбурга (Россия) 17 августа собираются провести пикет в поддержку "принципов федерализма".

Об этом сообщила заявитель пикета Ирина Скачкова в эфире российского телеканала "Дождь".

По ее словам, городская власть уже отклонила заявку на проведение митинга днем, сославшись на проведение ремонтных работ в указанном месте. Теперь активисты готовятся подавать новую заявку - на проведение массового пикета вечером.

Если же сторонникам федерализма и на этот раз откажут - они готовы провести серию одиночных пикетов, которые не требуют предварительных заявок.

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"Акция в любом случае состоится. В каком виде - сейчас решается", - отметила Скачкова. Она подчеркнула, что акция в Екатеринбурге пройдет в поддержку акции, которая ранее была заявлена в Новосибирске.

"Мы поддерживаем те принципы, которые были ими заявлены, - добавила Скачкова. - Мы за равноправие регионов, чтобы полномочий регионам было предоставлено как можно больше".

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Напомним, ранее Роскомнадзор вынес предупреждение 14 российским СМИ и в том числе ТСН.uа о недопустимости размещения информации о "Марше за федерализацию Сибири", который планировался в Новосибирске.

У Путина всячески пытались не допустить этого марша и Роскомнадзор пригрозил заблокировать ресурсы, если из них не будет удалена информация о предстоящем в Новосибирске "Марш за федерализацию Сибири".