Марш за федерализацию Сибири окончательно запретили - СМИ
Власти Новосибирска таки запретили "Марш за федерализацию Сибири", который его организаторы собирались провести 17 августа.
Как сообщает "Новая Газета", один из организаторов, Алексей Баранов, во вторник обнародовал ответ на поданное в мэрию уведомление о разрешении провести соответствующий марш.
"Для обеспечения незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета РФ в проведении марша отказать", - говорится в ответе, подписанном заместителем мэра Новосибирска Геннадием Захаровым.
В оргкомитет марша вошли художники и музыканты, известные своей социальной активностью.
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Кроме того, они давно вынашивали мысль о "сибирской автономии" в составе России, и ничего противозаконного в такой постановке вопроса, по их мнению, нет.
Напомним, ранее Роскомнадзор вынес предупреждение 14 российским СМИ и в том числе ТСН.uа о недопустимости размещения информации о "Марше за федерализацию Сибири", который планировался в Новосибирске.
У Путина всячески пытались не допустить этого марша и Роскомнадзор пригрозил заблокировать ресурсы, если из них не будет удалена информация о предстоящем в Новосибирске "Марш за федерализацию Сибири".