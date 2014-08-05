Марш за федерализацию Сибири окончательно запретили - СМИ

Как сообщает "Новая Газета", один из организаторов, Алексей Баранов, во вторник обнародовал ответ на поданное в мэрию уведомление о разрешении провести соответствующий марш.

"Для обеспечения незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета РФ в проведении марша отказать", - говорится в ответе, подписанном заместителем мэра Новосибирска Геннадием Захаровым.

В оргкомитет марша вошли художники и музыканты, известные своей социальной активностью.

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Кроме того, они давно вынашивали мысль о "сибирской автономии" в составе России, и ничего противозаконного в такой постановке вопроса, по их мнению, нет.

Напомним, ранее Роскомнадзор вынес предупреждение 14 российским СМИ и в том числе ТСН.uа о недопустимости размещения информации о "Марше за федерализацию Сибири", который планировался в Новосибирске.

У Путина всячески пытались не допустить этого марша и Роскомнадзор пригрозил заблокировать ресурсы, если из них не будет удалена информация о предстоящем в Новосибирске "Марш за федерализацию Сибири".