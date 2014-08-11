Россия сокращает поставки военной техники боевикам на востоке Украины
15:18, 11 августа 2014Политика
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Россия сокращает поставки военной техники боевикам на востоке Украины.
Россия сокращает поставки военной техники боевикам на востоке Украины / spbdnevnik.ru
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеИз РФ не прекращаются поставки боевиков и оружия - штаб АТО
«На тех направлениях, которые традиционно используются, фиксируются перемещения военной техники, но уже не в таком большом количестве, как это было раньше».
Напомним, руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сегодня сообщил, что блокировать переброску оружия боевикам из РФ без потерь среди силовиков на данный момент невозможно.
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