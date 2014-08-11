Россия сокращает поставки военной техники боевикам на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.Читайте такжеИз РФ не прекращаются поставки боевиков и оружия - штаб АТО

«На тех направлениях, которые традиционно используются, фиксируются перемещения военной техники, но уже не в таком большом количестве, как это было раньше».

Напомним, руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сегодня сообщил, что блокировать переброску оружия боевикам из РФ без потерь среди силовиков на данный момент невозможно.