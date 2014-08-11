На президентских выборах в Турции победу одержал премьер Эрдоган

Об этом сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает "Радио Свобода".

На своей странице в Twitter Боздаг написал, что Эрдоган победил в первом туре.

В администрации Эрдогана подтвердили информацию министра юстиции.

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По информации избирательной комиссии Турции, из 98% посчитанных бюллетеней за Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 52,2% избирателей.

Стоит отметить, что для победы в первом туре на президентских выборах в Турции кандидат должен набрать более 50%.

Реджеп Тайип Эрдоган, представитель исламистской партии "Справедливость и развитие", был премьер-министром Турции в течение 11 лет.

По словам Эрдогана, в случае победы он хочет изменить Конституцию Турции, предоставив президенту большие полномочия.