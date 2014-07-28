Обама и ООН призвали к возобновлению перемирия между Израилем и боевиками в секторе Газа

Совет Безопасности ООН на экстренном заседании, которое завершилось в Нью-Йорке в полночь по местному времени, призвал к немедленному прекращению огня между Израилем и боевиками палестинской группировки «Хамас», сообщает Радио Свобода.

В согласованной всеми 15 членами Совета безопасности декларации содержится призыв к обеим сторонам соблюдать перемирие в период мусульманского праздника Ид аль-Фитр и "после его завершения".

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Религиозный праздник, символизирующий завершение месяца поста и молитвы Рамадана начинается во многих мусульманских странах 28 июля.

Израиль и исламистская группировка «Хамас», которая контролирует сектор Газа, несколько раз в течение последних двух дней договаривались о перемирии, но не смогли соблюсти его условий. Более 1030 палестинцев, преимущественно гражданских, и 45 израильтян, главным образом солдат, погибли за 20 дней кровопролития.

Также президент США Барак Обама заявил в воскресенье премьер-министру Израиля Бинъямину Нетаньягу, что необходимо немедленное прекращение огня в секторе Газа.

По его словам, такое гуманитарное перемирие без предпосылок должно привести к длительному прекращению боевых действий, которые продолжаются уже почти три недели.

О реакции Израиля на этот призыв ничего не сообщали.

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Утром в воскресенье второе одностороннее гуманитарное прекращение огня со стороны Израиля в секторе Газа, объявленное вечером в субботу, было сорвано, когда боевики радикальной антиизраильской группировки «Хамас», которые контролирует сектор Газа, снова начали запускать ракеты по территории Израиля, и Израиль возобновил свою военную операцию. Поэтому «Хамас», который ранее отвергал израильские призывы к перемирию, заявил, что уже согласен прекратить огонь на сутки, но теперь это отверг Израиль.

Израильская армия заявляет, что за время двух прекращений огня палестинцы накопали новых тоннелей из сектора Газа на израильскую территорию, которые используют для диверсионных операций, и теперь их надо обнаружить и уничтожить.