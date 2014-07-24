Парламент Ирака избрал нового президента страны

Кандидатуру 76-летнего политика в ходе тайного голосовали поддержало подавляющее большинство иракских законодателей. Фуад Масум сменит на посту Джалала Талабани, который завершает второй президентский срок.

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Между иракскими политиками, однако, сохраняются разногласия по формированию нового правительства и кандидатуры премьер-министра после прошедших в апреле выборов. Премьер Нури аль-Малики, который после выборов руководит техническим кабинетом, отверг требования суннитов и курдов покинуть пост.

По действующей в Ираке с 2003 года неофициальной договоренностью о распределении власти должность спикера парламента отводится представителю мусульман-суннитов, пост президента занимает представитель курдской общины, премьером назначается политик-шиит.