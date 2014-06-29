Ирак получил первые российские истребители

Иракская власть планирует использовать это оружие против суннитских боевиков.

В течение последних недель отряды группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» ведет наступление на севере Ирака и контролирует значительные территории, передает Радио Свобода.

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Сегодня появились сообщения о возобновлении контроля правительственных сил над городом Тикрит к северу от Багдада, но подтверждения этой информации из независимых источников нет.