Ирак получил первые российские истребители
10:28, 29 июня 2014Мир
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Ирак получил от России первую партию истребителей Су-25, которые ранее были на вооружении российских военно-воздушных сил.
СУ-25 / mca.su
Иракская власть планирует использовать это оружие против суннитских боевиков.
В течение последних недель отряды группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» ведет наступление на севере Ирака и контролирует значительные территории, передает Радио Свобода.
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Сегодня появились сообщения о возобновлении контроля правительственных сил над городом Тикрит к северу от Багдада, но подтверждения этой информации из независимых источников нет.
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