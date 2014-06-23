В Ираке боевики захватили город Талль-Афар

14:24, 23 июня 2014
Мир
1 0

В Ираке боевики группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" захватили город Талль-Афар.

фото REUTERS

Этот город расположен в провинции Найнава в 50 км к северо-западу от Мосула, административного центра этого региона страны, передает Коммерсант.ru.

Читайте такжеИрак обвинил Саудовскую Аравию в финансировании экстремистов

Как отмечает Le Figaro, город имеет важное стратегическое значение, так как находится недалеко от сирийской границы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter