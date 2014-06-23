В Ираке боевики захватили город Талль-Афар

Этот город расположен в провинции Найнава в 50 км к северо-западу от Мосула, административного центра этого региона страны, передает Коммерсант.ru.

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Как отмечает Le Figaro, город имеет важное стратегическое значение, так как находится недалеко от сирийской границы.