СМИ: Немецкие политики требуют лишить Россию права на проведение ЧМ-2018

Заместитель председателя фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Михаэль Фукс требует лишить Россию права на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на немецкое онлайн-издание Handelsblatt-Online.

Одновременно политик предлагает избрать новую страну, которая будет принимать ЧМ-2018.

"ФИФА следует обдумать, стоит ли проводить Чемпионат мира по футболу в России, если эта страна даже не способна гарантировать безопасность воздушных маршрутов", - отметил Фукс в опубликованном интервью.

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Фукс утверждает, что спортивный турнир можно "без проблем" провести в Германии и Франции.

"У нас достаточно стадионов, которые подойдут для проведения соревнований чемпионата мира", - цитирует слова политика издание.

В то же время Международная федерация футбола (ФИФА) вообще избегает подобных дискуссий, сообщает информационное агентство dpa.

Предложение Фукса поддержали и другие депутаты Бундестага. В частности, Штефан Маер отметил, что если президент РФ Владимир Путин не пойдет на уступки, то следует бойкотировать ЧМ-2018.

"Если президент Путин не пойдет на уступки, и в дальнейшем будет разжигать кризис, то идея забрать у России ЧМ-2018 не может оставаться табу", - отметил он в интервью газете Bild.

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После авиакатастрофы малазийского «Боинга» на Донбассе, который сбили российские террористы, призывы лишить Россию права на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года среди немецких политиков становятся все более громкими.

Такое требование, кроме ХДС/ХСС, выразили также представители Союз 90/Зеленые.

Вместе с тем лидер Социал-демократической партии Германии назвал эти разговоры преждевременными.