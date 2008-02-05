Ющенко обещает не мешать Москве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает, что Украина не будет препятствовать вступлению России во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на заседании Генерального совета ВТО в Женеве.

Президент Украины выразил убеждение, что все страны, в том числе и постсоветские, должны формировать свои отношения на базе правил ВТО.

«Украина никогда не будет поддерживать то, что привносит неоправданные и искусственные осложнения в переговорный процесс о присоединении к ВТО других стран. Мы полностью поддерживаем вступление в ВТО Российской Федерации. Украина будет максимально способствовать потому, чтобы процесс присоединения России состоялся как можно быстрее», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент также заверил, что Украина будет способствовать распространению правил и норм ВТО на другие страны и регионы.