Malaysia Airlines может стать банкротом - источник

Авиакомпания Malaysia Airlines, пассажирский самолет которой был сбит пророссийскими боевиками на территории Украины 17 июля, представит на этой неделе план реструктуризации.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Lenta.ru.

Читайте такжеСпасатели нашли 272 тела погибших в катастрофе Boeing-777План реструктуризации будет представлен государственному инвестиционному фонду Khazanah Nasional Bhd., который контролирует 69,4 процента акций авиакомпании. Источник агентства сообщает, что среди возможных предложений — приватизация Malaysia Airlines либо ее банкротство.

В июне 2014 года фонд Khazanah Nasional Bhd. заявлял о необходимости реструктуризации Malaysia Airlines из-за финансовых проблем. С 2011-го убытки авиаперевозчика превысили 1,4 миллиарда долларов. За последние девять месяцев рыночная стоимость Malaysia Airlines снизилась примерно на 40 процентов.