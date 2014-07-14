Аббас просит ООН взять Палестину под международную защиту

Аббас передал официальное письмо генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну через спецпосланника генсека Роберта Серри, сообщает Еuronews.

Махмуд Аббас: “Мы обращаемся с просьбой о международной защите палестинских территорий и палестинского народа. Израиль перешел все границы и необходимо прекратить насилие по отношению к палестинскому народу.”

Читайте такжеВ ООН сомневаются в законности операции Израиля в Секторе Газа

В это время в Вене министры иностранных дел США, Германии, Франции и Великобритании на полях встречи по иранской ядерной программе обсудили обострение палестино-израильского конфликта.

Глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил: “Самое главное — прекращение огня в секторе Газа. Франция, как и Совбез ООН, призывает стороны вернуться к договору 2012 года”.

В воскресенье в ряде стран мира прошли массовые акции протеста против военной операции в секторе Газа , а также демонстрации в поддержку палестинцев.