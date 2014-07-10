Совет Безопасности проведет срочное заседание по Ближнему Востоку

Как сообщает Радио Свобода, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун будет информировать Совет безопасности об эскалации израильско-палестинского конфликта на фоне роста количества жертв.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу 9 июля предупредил о еще более жестких действиях против вооруженной группировки «Хамас». Генсекретар ООН назвал ситуацию «тревожной и нестабильной».

Израильская армия сообщила 10 июля, что поразила прошлой ночью 322 мишени в Полосе Газы, в целом военные попали на этой неделе в 750 объектов, которые считают угрозой для Израиля.

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Палестинские официальные лица заявили, что по меньшей мере 54 человека погибли в результате израильских воздушных ударов. В частности, 10 июля семь человек были убиты в городе Хан-Юнис.