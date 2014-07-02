КНДР вновь произвела пуски ракет малой дальности в сторону Японского моря - СМИ

Пуски были произведены около 06.50 и 08.00 по местному времени (01.30 и 03.00 мск соответственно) из района вблизи города Вонсан на восточном побережье КНДР.

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Дальность полета ракет составила около 180 километров. Не исключается, что это были ракеты калибра 300 миллиметров, запускаемые с помощью реактивных систем залпового огня типа KN-09, сообщает РИА Новости.

Это испытание стало третьим по счету за последнюю неделю. В минувшее воскресенье КНДР также осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в районе Вонсана в сторону Японского моря. За несколько дней до этого КНДР запустила в Японское море три ракеты малой дальности.