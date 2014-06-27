В Северной Корее прошли испытания ракеты, разработанной Ким Чен Ыном
07:45, 27 июня 2014Мир
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В Северной Корее прошли испытания ракеты, которая была разработана под личным руководством Ким Чен Ына.
REUTERS
Испытание прошло успешно и новое оружие представляет собой «большой прорыв в обороноспособности», сообщает агентство Северной Кореи, передает Лента.ру.
Агентство пишет, ссылаясь на пропагандистский северокорейский фильм, что образцом могла стать противокорабельная российская ракета Х-35.Читайте такжеВ Северной Корее дневную норму пищи сократили до 410 граммов
Сообщается, что 26 июня, КНДР запустила три ракеты малой дальности в Японское море. Однако не сообщается, говорится ли именно об эитих испытания.
Северная Корея может таким образом обострять ситуацию перед визитом президента Китая Си Цзиньпина в Южную Корею, который состоится на следующей неделе.
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