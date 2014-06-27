В Северной Корее прошли испытания ракеты, разработанной Ким Чен Ыном

Испытание прошло успешно и новое оружие представляет собой «большой прорыв в обороноспособности», сообщает агентство Северной Кореи, передает Лента.ру.

Агентство пишет, ссылаясь на пропагандистский северокорейский фильм, что образцом могла стать противокорабельная российская ракета Х-35.Читайте такжеВ Северной Корее дневную норму пищи сократили до 410 граммов

Сообщается, что 26 июня, КНДР запустила три ракеты малой дальности в Японское море. Однако не сообщается, говорится ли именно об эитих испытания.

Северная Корея может таким образом обострять ситуацию перед визитом президента Китая Си Цзиньпина в Южную Корею, который состоится на следующей неделе.