Северная Корея запустила две ракеты малой дальности в Японское море

Северная Корея запустила две ракеты малой дальности с восточного побережья Корейского полуострова в Японское море.

Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на Минобороны КНДР, пишет Газета.Ru.

«Запуск ракет был произведен около 5.00 по местному времени с восточного побережья страны», — сказал пресс-секретарь Минобороны КНДР.

Читайте такжеВ Северной Корее дневную норму пищи сократили до 410 граммов26 июня КНДР провела пуски трех ракет малой дальности в акваторию Японского моря.

Позднее стало известно, что руководил испытанием новых управляемых тактических ракет лидер КНДР Ким Чен Ын. Он выразил удовлетворение результатами запусков, которые, по его словам, «стали знаменательным событием в деле укрепления системы национальной самообороны страны».