Россия ответит на размещение ПРО США перегруппировкой войск

Минобороны России планирует изменить построение группировки войск в Калининградском особом районе в ответ на развертывание элементов противоракетной обороны США в Европе, сообщил журналистам начальник главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Владимир Шаманов.

"Сегодня Генеральный штаб и Главное управление боевой подготовки ВС РФ рассматривают и решают вопрос, каким образом мы построим группировку сил и средств в этом районе способную выполнить задачу по гарантированной защите наших интересов", - цитирует его РИА "Новости".

Генерал не уточнил, будет ли существенно усилена группировка войск в России на северо-западном стратегическом направлении.

"Формирование группировок - это прерогатива Генерального штаба ВС РФ и Совета безопасности страны", - добавил Шаманов.

По его словам, "ни для кого не секрет, что поездка министра обороны в Калининград позволяет рассматривать Калининградский особый район в новых военно-политических условиях". Поездка министра обороны в Калининград прошла в конце 2007 года.

США планируют разместить системы ПРО в Чехии и Польше для предотвращения ударов со стороны стран "оси зла", к которым Вашингтон причисляет, в частности, Иран и КНДР. Москва считает аргументы США неубедительными и расценивает размещение элементов противоракетной обороны вблизи российской границы как угрозу своей национальной безопасности.