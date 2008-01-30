В Туркмении удивлены идеей Тимошенко и несуществующим маршрутом

Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет, что ему непонятны заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о поставках туркменского газа в страны Евросоюза. Как сообщает Turkmenistan.ru , об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Туркменистана в связи с появлением «сообщений о ранее неизвестных проектах магистральных трубопроводов».

«В частности, в ходе своего визита в Брюссель премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, говоря о поставках газа в Европу, заявила о возможности строительства газопровода «Белый поток», по которому туркменский газ будет поставляться в страны Европейского Союза через Каспийское и Черное моря. Ранее высказывания о транспортировке природного газа из Туркменистана в Европу по несуществующим маршрутам звучали со стороны руководителей высокого уровня других государств. Подобные официальные сообщения являются непонятными для туркменской стороны», – подчеркивается в сообщении.

В этой связи МИД Туркменистана заявляет, что согласно международной практике официальные уведомления о проектах строительства международных трубопроводных систем исходят от государств, являющихся производителями энергоносителей, после проведения соответствующих переговоров и консультаций с другими заинтересованными сторонами.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в ходе визита в Брюссель 28 января заявила о намерении совместно с Евросоюзом построить новый газопровод «Белый поток», который соединит страны Центральной Азии с государствами ЕС через Черное море и Украину.