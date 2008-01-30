Эксперты назвали самый лучший город на земле

Ванкувер - самое лучшее место для жизни на земле. К такому выводу пришла компания Economist Intelligence Unit (EIU), проведя свой независимый опрос.

В списке EIU - 127 городов, тщательно исследованных на предмет персональных рисков, качества инфраструктуры и степени доступности различных услуг и товаров.

Канадские города, как и австрийская Вена, и швейцарская Женева признаны наиболее приемлемыми местами для проживания еще и потому, что не рассматриваются террористами как мишени для атак. Таким образом, в десятку самых лучших городов мира входят: Ванкувер, Мельбурн, Вена, Женева, Перт, Аделаида, Сидней, Цюрих, Торонто, Калгари. Единственная неопределенность, которую периодически испытывают жители этих городов - сомнения по поводу погоды на улице: взять с собой зонтик или нет.

“В современном мире с его вызовами неудивительно, что самыми спокойными и уютными местами для проживания становятся города, где угроза терроризма минимальна”, - говорит Джон Коупстейк, редактировавший доклад EIU.

Результаты опроса, отраженные в докладе, представляют довольно необычные сочетания городов. Лондон по привлекательности попал лишь в десятую группу наряду с Дублином и Лос-Анджелесом, уступив Манчестеру, Берлину и Токио.

Что касается Латинской Америки, то здесь, по выражению экспертов, “ни один город не в состоянии обеспечить идеальных условий для жизни, однако, в откровенный экстрим они тоже не скатываются”. Монтевидео в Уругвае, Сантьяго в Чили и Буэнос Айрес в Аргентине – наилучшие места для проживания в Латинской Америке. А колумбийская Богота и венесуэльский Каракас - наоборот.

Города Японии, Южной Кореи, и даже, как ни странно, Китая и Тайваня, в основном держат марку и выглядят не хуже австралийских городов. Африканские и ближневосточные города из-за постоянных угроз террористических атак и общей экономической и политической нестабильности в регионе сильно проигрывают Азии.

Корреспондент.net