Генассамблея ООН учредила Премию имени Нельсона Манделы

Сегодня делегаты 68-й сессии Генеральной Ассамблеи учредили Премию ООН имени Нельсона Ролихлахлы Манделы.

Она будет вручаться отдельным лицам за вклад в реализацию целей и принципов ООН, сообщает Центр новостей ООН.

«Генеральная Ассамблея постановляет учредить Премию Организации Объединенных Наций имени Нельсона Ролихлахлы Манделы, которая будет почетной по своей сути, в качестве награды за выдающиеся достижения и вклад физических лиц в реализацию целей и принципов Организации Объединенных Наций», - говорится в принятой резолюции.

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Генеральный секретарь ООН назвал резолюцию исторической, подчеркнув, что она поможет сохранить и приумножить наследие Манделы.

«Он пережил огромные лишения и огромную боль в борьбе за дело демократии и равенство. В конце своего долгого пути он спокойно и достойно ушел из жизни, оставив позади блестящее наследие ...», - заявил Пан Ги Мун. Он подчеркнул, что борьба, которую вел Нельсон Мандела, продолжается.

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Делегаты Генеральной Ассамблеи ООН поручили Генеральному секретарю, проконсультировавшись с Председателем Генеральной Ассамблеи определить в течение шести месяцев с момента принятия этой резолюции критерии и процедуры присуждения Премии, которые должны быть утверждены Генеральной Ассамблеей не позднее 30 ноября 2014 года.