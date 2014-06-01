Россия принимает в воскресенье председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, сообщает ИТАР-ТАСС.

В мае работу основной структуры всемирной организации возглавляла Южная Корея, а в июле пост председателя Совбеза перейдет от России к Руанде.

Как заявил российским журналистам в штаб-квартире ООН постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, график работы Совбеза "обещает быть напряженным".

"Много внимания будет уделено Ближнему Востоку: мы обсудим ход ближневосточного урегулирования, положение в Йемене, Ливии, процесс химической демилитаризации Сирии, гуманитарную обстановку в этой стране", - сказал он.

Читайте такжеМИД: Украина готова к диалогу с Москвой, как только РФ прекратит агрессиюПо словам дипломата, в течение месяца пройдет заседание по Афганистану, а также серия встреч по африканской тематике, в том числе по ситуациям в Мали и Кот-д'Ивуаре, в Сахаро-Сахельском регионе. Также будут обсуждаться взаимоотношения между Суданом и Южным Суданом.

Центральным же событием российского председательства в Совбезе ООН обещают стать намеченные на 11 июня открытые дебаты, посвященные новым тенденциям в миротворчестве ООН.

Несмотря на то, что в плане работы СБ ООН на месяц пока не предусмотрены отдельные встречи по Украине, постпред РФ не исключил возможность их проведения.

"Каждый член Совета Безопасности имеет право запросить проведение заседания по любой ситуации, которая, по его мнению, может нести угрозу международному миру и безопасности. Так что здесь не исключены никакие сюрпризы", - заявил Чуркин.

Постпред РФ в ООН известен своими ложными заявлениями касательно событий в Украине и низким уровнем образования.