Оппозиция непризнанной Абхазии приветствует досрочные "президентские" выборы, но не расходится

Ранее в субботу демонстранты приветствовали решение парламента Абхазии назначить досрочные выборы президента на 24 августа и поручить исполнять обязанности главы республики спикеру народного собрания Валерию Бганби, сообщает Радио Свобода.

Президент Александр Анкваб остается на российской военной базе в Гудауте, куда он бежал вскоре после штурма сторонниками оппозиции его администрации в Сухуми 27 мая.

Читайте такжеПарламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 24 августаРанее на этой неделе абхазская оппозиция захватила парламент и создала Временный народный совет - для поддержания общественного порядка.

Абхазская оппозиция требовала отставки руководства республики, обвиняя его в коррупции и саботаже реформ.