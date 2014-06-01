Оппозиция непризнанной Абхазии приветствует досрочные "президентские" выборы, но не расходится

08:42, 01 июня 2014
Мир
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В столице самопровозглашенной республики Абхазия Сухуми сотни сторонников оппозиции остаются на площади перед зданием президентской администрации.

Анкваб составил компанию Януковичу

Ранее в субботу демонстранты приветствовали решение парламента Абхазии назначить досрочные выборы президента на 24 августа и поручить исполнять обязанности главы республики спикеру народного собрания Валерию Бганби, сообщает Радио Свобода.

Президент Александр Анкваб остается на российской военной базе в Гудауте, куда он бежал вскоре после штурма сторонниками оппозиции его администрации в Сухуми 27 мая.

Читайте такжеПарламент Абхазии назначил досрочные выборы президента на 24 августаРанее на этой неделе абхазская оппозиция захватила парламент и создала Временный народный совет - для поддержания общественного порядка.

Абхазская оппозиция требовала отставки руководства республики, обвиняя его в коррупции и саботаже реформ.

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