Карни уходит с должности пресс-секретаря Белого дома

15:25, 31 мая 2014
Мир
1

Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни вскоре оставит свою должность.

джей карни / REUTERS

Об этом заявил президент США Барак Обама на ежедневном брифинге, который на протяжении последних лет проводил Джей Карни, передает радио «Свобода».

«Сегодня бронежилет официально передан новому поколению», - сказал Обама.

Читайте такжеВ Белом доме не исключают новых санкций против России

Президент США назвал Карни одним из своих ближайших советников и друзей в Белом доме.

Ожидается, что обязанности Карни как представителя Белого дома будет исполнять его заместитель Джош Эрнест.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter