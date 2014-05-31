Карни уходит с должности пресс-секретаря Белого дома

Об этом заявил президент США Барак Обама на ежедневном брифинге, который на протяжении последних лет проводил Джей Карни, передает радио «Свобода».

«Сегодня бронежилет официально передан новому поколению», - сказал Обама.

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Президент США назвал Карни одним из своих ближайших советников и друзей в Белом доме.

Ожидается, что обязанности Карни как представителя Белого дома будет исполнять его заместитель Джош Эрнест.