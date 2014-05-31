Порошенко встретится с Обамой за три дня до инаугурации

Президент США Барак Обама встретится с избранным будущим президентом Украины Петром Порошенко за три дня до его запланированной инаугурации, 4 июня в Варшаве.

Об этом сообщил заместитель советника по национальной безопасности США Бен Роудз, передает Радио Свобода.

По его словам, встреча состоится в важное время для того, чтобы Обама подтвердил самому Порошенко, что Вашингтон верен народу Украины.

Кроме того, Роудз заявил, что в США обеспокоены правами крымских татар и сообщениями о том, что эти права нарушаются в оккупированном Россией Крыму. По словам чиновника, насколько ему известно, Польша пригласила в Варшаву в указанные дни и некоторых лидеров крымских татар, и они будут участвовать в торжествах вместе с президентом США.

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Белый дом сообщил также, что Обама не имеет никаких планов встречаться с президентом России Владимиром Путиным в ходе визита президента США в Европу на следующей неделе, хотя оба должны присутствовать на торжествах во Франции по случаю 70-й годовщины высадки десанта антигитлеровской коалиции в континентальной Европе во время Второй мировой войны.

Как отмечает Радио Свобода, встреча президента США с человеком, который избран главой государства, но еще не вступил в должность, - крайне необычное мероприятие.

Инаугурация Порошенко на пост президента должна состояться Украины 7 июня.

3-4 июня в столице Польши празднуется 25-я годовщина первых частично демократических выборов, которые положили конец власти коммунистов в этой стране. На торжества, вместе с другими мировыми лидерами, приглашен и Порошенко.

6 июня Порошенко приглашен и на торжества во Францию, наряду с лидерами других государств - участников антигитлеровской коалиции.