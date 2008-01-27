В Турции сошел с рельсов пассажирский поезд: есть жертвы

По меньшей мере восемь человек погибли и 21 ранен в Турции при сходе с рельсов поезда с пассажирами, сообщают местные СМИ.

По информации телеканала NTV, поезд, следовавший из Стамбула в Денизли на юге Турции, по неизвестным пока причинам сошел с рельсов у города Кютахья. Два вагона перевернулись.

Пострадавшие доставлены в местные больницы, несколько человек в тяжелом состоянии, отмечает NEWSru.

По сведениям полиции, все пострадавшие и погибшие - турецкие граждане. В поезде находилось более 700 пассажиров