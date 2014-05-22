Турцию обязали выплатить Кипру 90 млн евро за вторжение в 1974 году

Между тем, еще до вынесения такого решения власти Турции заявили, что оно не будет для них "ни обязательным, ни представляющим какой-либо ценности".

Государство ответчик должно "в течение 3 месяцев выплатить государству истцу 30 млн евро, а также другие налоговые выплаты в качестве компенсации за страдания, причиненные семьям погибших", - зачитал приговор судья Жосеф Касадеваль, передает euronews.

В общей сложности ЕСПЧ обязал Анкару выплатить 90 млн евро, в том числе 60 млн евро – за моральный ущерб, причиненный греко-киприотам, проживающим на полуострове Карпас. Распределять компенсации уполномочено правительство Кипра.

Напомним, в 1974 году правившие в Афинах "черные полковники" объявили о присоединении Кипра к Греции. Турция под предлогом защиты турецкого населения ввела армию в северную часть острова. Образованную там Турецкую республику Северного Кипра в мире признала лишь Турция. Согласно решению ЕСПЧ, прошедшее с момента разделения время не снимает с Турции ответственность.