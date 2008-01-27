Корону «Мисс Америка» получила 19-летняя блондинка (фото)
Её бабушка тоже участвовала в конкурсе красоты
|Кирстен Хэглунд. Фото АР
Хэглунд учится по специальности "музыкальный театр" в университете Цинциннати, штат Огайо, и надеется сделать карьеру на Бродвее. Ее мать является активисткой ряда общественных организаций, а бабушка участвовала в конкурсе "Мисс Мичиган" еще в 1944 году. Она наблюдала за победой внучки из зала в казино Planet Hollywood в Лас-Вегасе, отмечает Лента.ру.
Победительница получит стипендию в размере 50 тысяч долларов и возможность путешествовать в течение года. В качестве "королевы красоты" Хэглунд пообещала вести просветительскую кампанию о правильном питании.
Трансляция конкурса впервые велась на телеканале TLC. За четыре недели до церемонии началось реалити-шоу "Miss America: Reality Check" (Мисс Америка: проверка на подлинность), в котором конкурсанткам помогали отказаться от старомодного образа "американской красавицы" и предстать перед зрителями более современными.