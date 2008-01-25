Евросоюзу нужны ваши отпечатки пальцев
20:27, 25 января 2008Мир
890
...при въезде и выезде
Европейский союз (ЕС) может ввести процедуру снятия отпечатков пальцев гостей (на въезде и выезде) всех 27 стран блока. Эти данные будут заноситься в электронные списки. С таким предложением выступил сегодня заместитель председателя Европейской комиссии, комиссар по вопросам юстиции, свободы и безопасности Франко Фраттини.
Подобные меры будут способствовать безопасности и предотвратят нелегальное вторжение в Европу. Похожие устройства, сканирующие отпечатки пальцев и сетчатку глаза, уже используются в аэропортах и на границах США, передает Associated Press.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter