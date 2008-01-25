Евросоюзу нужны ваши отпечатки пальцев

Европейский союз (ЕС) может ввести процедуру снятия отпечатков пальцев гостей (на въезде и выезде) всех 27 стран блока. Эти данные будут заноситься в электронные списки. С таким предложением выступил сегодня заместитель председателя Европейской комиссии, комиссар по вопросам юстиции, свободы и безопасности Франко Фраттини.

Подобные меры будут способствовать безопасности и предотвратят нелегальное вторжение в Европу. Похожие устройства, сканирующие отпечатки пальцев и сетчатку глаза, уже используются в аэропортах и на границах США, передает Associated Press.