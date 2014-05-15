"Газпром" согласился снизить цену газа для Литвы

Об этом сообщаеют РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника управления правового обеспечения внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрия Хандогу. Ранее СМИ Литвы со ссылкой на неофициальные источники сообщали, что скидка может составить порядка 20%, то есть цена составит 370 долларов за тысячу кубических метров газа. "Порядка 20%", - сказал Хандога, отвечая на вопрос о размере скидки для Литвы.

О достижении договоренности сторонами в начале мая сообщил премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс, не уточнив размер скидки. Новая формула расчета цены будет действовать на протяжении всего срока действия контракта, то есть до 31 декабря 2015 года. Газ будет закупаться по новой цене с 1 июля.

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Литва около года вела переговоры с "Газпромом", в рамках которых обсуждались приемлемая для Литвы цена на газ, вопросы транзита газа в Калининградскую область, а также реализация в стране третьего энергопакета ЕС, который предусматривает выход российского газового холдинга из управления литовским оператором трубопроводов Amber Grid (на 37,06% принадлежит "Газпрому" и на 38,9% немецкому концерну E.ON Ruhrgas) к ноябрю текущего года.