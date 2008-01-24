Из-за забастовки таможенников на границе с Польшей стоят тысячи машин

Из-за забастовки польских таможенников на границе с Украиной стоят тысячи автомобилей. Протест может набрать больших масштабов. Профсоюз Таможенной службы Польши призывает всех таможенников завтра, 25 января, взять отпуск по требованию.

Как передает корреспондент УНИАН, вице-министр финансов Польши Яцек ДОМИНИК (Jacek Dominik) выразил надежду, что на протяжении нескольких дней удастся улучшить ситуацию на границе с Украиной. Также он посоветовал водителям до урегулирования ситуации проходить таможенные осмотры в администрациях внутри страны. «Это позволит во много раз сократить процедуры. Проходя таможенный осмотр на таможнях в самой Польше, водитель получит необходимые документы», - сказал Я.ДОМИНИК. Такие мероприятия позволят сократить осмотры на границах от нескольких десятков до нескольких минут.

Вице-министр также обратился к водителям, которые ожидают в очередях перед границей, вернуться и обратиться в отделения таможен вблизи границы. Адреса отделений можно узнать в полиции.

По информации телеканала TVN24, на двух пунктах пересечения границы с Украиной в Подкарпатском воеводстве - «Корчева» и «Медика-Мостиска» - не хватает таможенников. В Корчевой на работу пришел только один руководитель смены, а в Медике работает только трое сотрудников. При нормальных условиях на этих пунктах в смену работают 20 таможенников. Большинство взяли отпуск по требованию или больничные. Из-за отсутствия кадров нет возможности переместить работников из других пунктов. Не пришли на работу также работники, обслуживающие аэропорт в Ясенце вблизи Жешева (Подкарпатское воеводство). Подобная ситуация в Поморском воеводстве. Не работают и таможенники в городах Кельце и Стараховиче (Швентокшизское воеводство).

Как комментирует ситуацию заместитель председателя Объединения профсоюзов Таможенной службы РП Ярослав ЛУКОВИЧ (Jarosіaw Јukowicz), на некоторых пунктах количество работающих таможенников было «серьезно ограниченным, не хватает кадров из-за окончания службы. В Варшаве требования таможенников проигнорировали».

В это время 600 грузовых автомобилей ожидают в очереди к пункту пересечения «Дорохуск», около 300 грузовиков – к пункту пересечения границы в Гребенном, где нужно ожидать более суток. Очередь автомобилей к границе составляет около 32 км. По информации пресс-секретаря Таможни в Белой Пидлясце Мажены СЕМЕНЮК (Marzenу Siemieniuk), перед пунктом «Гребенне» с польской стороны к границе очередь 6 км, а время ожидания – 35 часов. Легковые автомобили ожидают выезда из Польши по 14 часов.

Польские таможенники требуют повышения зарплат. По информации профсоюзов, молодой специалист получает 1,2 тыс. злотых (2,5 тыс. грн.) и на протяжении трех лет службы не может получить повышения. Основная зарплата составляет 1,7-2 тыс. зл. Протестующие также требуют улучшения условий труда и юридической защиты.