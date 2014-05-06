В музее Метрополитен в Нью-Йорке открылся Центр костюма имени Анны Винтур. Честь перерезать символическую ленточку была предоставлена первой леди США Мишель Обаме, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Центр позволит погрузиться в мир моды так глубоко, как никогда ранее. Он даст возможность всем интересующимся модой узнать, какое влияние она оказала на нашу культуру и историю", - заявила супруга американского президента.

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Названный в честь главного редактора знаменитого американского журнала Vogue Анны Винтур новый Центр костюма обошелся музею в $40 млн. Его основная коллекция насчитывает более 35 тыс. редких предметов одежды и аксессуаров, собранных со всех частей света. Экспозиция охватывает период с XVII века до наших дней.

На церемонии открытия присутствовали известные во всем мире дизайнеры Келвин Кляйн, Майкл Корс, Донна Каран, Каролина Эррера, Ральф Лорен и Марк Джейкобс.

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Планируется, что центр будет регулярно проводить выставки. Первая из них, посвященная британскому дизайнеру Чарльзу Джеймсу, откроется 8 мая.

Ранее выставочный центр был известен как Институт костюма. В январе этого года руководство Метрополитен решило отметить вклад главного редактора Vogue в развитие музея и назвало выставочный зал в ее честь. Последняя выставка в Институте костюма прошла в апреле 2008 года, после чего он был закрыт на реконструкцию.