В Нью-Йорке Комитет по защите журналистов осудил нападение на сумского журналиста

Как передает корреспондент УНИАН, организация призывает власти провести тщательное расследование и арестовать виновных, а также обеспечить редактору охрану на период его пребывания в больнице для восстановления здоровья.

«Мы призываем украинские власти в городе Сумы обеспечить арест преступников и предание их суду, а также позаботиться о безопасности Евгения Положия в течение периода медицинской реабилитации. Нельзя допустить, чтобы атмосфера безнаказанности «заморозила» журналистские расследования, примером которых являются публикации Положия», - заявила координатор Программы Европы и Центральной Азии Комитета Нина Огнянова.

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Как сообщал УНИАН, известный писатель, общественный деятель и главный редактор сумской общественно-политической газеты «Панорама» Евгений Положий подвергся нападению возле своего дома вечером 15 апреля. В настоящее время потерпевшему сделана операция, он проходит курс лечения в больнице.