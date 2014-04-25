Россия готовит закон, позволяющий нарушать нормы международного права

Член думского комитета по конституционному законодательству, представитель Госдумы в Верховном суде Владимир Поневежский ("Единая Россия") направил в правительство для получения отзыва законопроект, которым признаются "заведомо неправосудными" решения иностранных судов по делам, которые должны рассматриваться в РФ, сообщает КоммерсантЪ.

В случае если по решению суда гражданам и юрлицам будет причинен ущерб, они смогут претендовать на компенсацию из бюджета РФ за нарушение их прав на рассмотрение дела компетентным судом РФ. Глава думского комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин заявил, что "законопроект направлен на защиту прав и интересов" россиян.

Читайте такжеГаагский трибунал начал расследовать массовые убийства на МайданеАвтор законопроекта объяснил, что "сейчас складывается такая международная обстановка, что в отношении российских граждан суды других стран могут выносить неправосудные решения".

Инициатива уже понравилась нелегитимному вице-премьеру Крыма Рустаму Темиргалиеву, по мнению которого, именно вокруг Крыма может возникнуть "много международных судов, связанных с имуществом, с решениями республиканских властей".

Напомним, что в марте оккупационные крымские власти приняли решение о национализации предприятий, находящихся в собственности Украины, и их переходе в собственность Крыма.

"Понимая, что международные суды в данном случае могут быть заангажированы, подвержены двойным стандартам, эта инициатива может иметь серьезный смысл", - заявил Темиргалиев.