Путинская демонстрация силы логична, но нелепа - Times

Россия продемонстрировала НАТО, что готова защищать свои интересы с помощью военной силы. Как пишет газета The Times, об этом свидетельствуют прошедшие накануне учения ВМФ России. По мнению газеты, президент Владимир Путин стремится показать, что Россия может дать адекватный ответ на вторжение НАТО в Восточную Европу и на Кавказ. В связи с этим стремление Путина продемонстрировать силу логично, отмечает газета, но немного нелепо, учитывая состояние российской военной отрасли. Однако Путин добился другой цели – продемонстрировал населению мощь страны.

Газета.ру