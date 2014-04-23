В Конго в результате крушения поезда погибли 30 человек
09:27, 23 апреля 2014Мир
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На юго-востоке Демократической Республики Конго в результате крушения поезда погибли, по меньшей мере, 30 человек.
Количество жертв может возрасти / pda.top.rbc.ru
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Wireupdate. Кроме того, 55 человек получили ранения.
Отмечается, что пассажирский поезд на большой скорости сошел с рельсов в провинции Катанга.
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Сообщается, что количество жертв может возрасти, так как под обломками поезда, возможно, находятся люди.
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