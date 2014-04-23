В Конго в результате крушения поезда погибли 30 человек

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Wireupdate. Кроме того, 55 человек получили ранения.

Отмечается, что пассажирский поезд на большой скорости сошел с рельсов в провинции Катанга.

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Сообщается, что количество жертв может возрасти, так как под обломками поезда, возможно, находятся люди.