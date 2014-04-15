Washington Post и Guardian получили Пулитцеровскую премию за материалы Сноудена

Их отметили за репортажи на основе разоблачительных показаний Эдварда Сноудена, сообщает Euronews.

Признание бывшего сотрудника американских спецслужб вызвали скандал вокруг системы слежения Агентства по нацбезопасности США. Это заставило Барака Обаму пересмотреть принципы работы спецслужб, в частности, относительно прослушивания телефонов граждан. Когда выяснилось, что Вашингтон следил за европейскими лидерами, между США и ЕС вспыхнул дипломатический конфликт.

Читайте такжеСноуден уверен, что Пентагон и АНБ хотят его убитьСам Сноуден сумел убежать из Соединенных Штатов, где его обвиняют в разглашении тайны. Бывшего шпиона приютила Россия, предоставив ему политическое убежище.

Среди других лауреатов премии, которую вручат 5 мая в Нью-Йорке, агентство Reuters (за материалы о дискриминации мусульманского меньшинства рохинья в Мьянме) и издание Boston Globe (за освещение теракта во время Бостонского марафона).