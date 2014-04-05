Япония в седьмой раз за десять дней подняла истребители из-за российских самолетов

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на японское министерство обороны.

Как сообщает агентство, это уже седьмой такой случай за последние десять дней.

Так, по данным японского ведомства, два российских противолодочных самолета Ил-38 были обнаружены между островами Такэсима (Токто) и Оки, откуда они сперва направились к восточной части Корейского полуострова, а затем - на север вдоль западного побережья японского архипелага. Нарушения воздушного пространства Японии зафиксировано не было.

Читайте такжеЯпония намекнула РФ на референдум на Курилах и напомнила об украинцах Дальнего ВостокаКак отметили в минобороны страны, российские самолеты совершили уже семь полетов по этому маршруту, начиная с 26 марта, когда КНДР произвела пуск двух баллистических ракет типа "Нодон" в направлении этого участка Японского моря.